El 'Diari de Sabadell' rep dos guardons internacionals pel seu redisseny

Menys d'un any després de posar en marxa el seu nou disseny, el 'Diari de Sabadell' ha sigut guardonat amb dos Awards of Excellence de la Society for News Design (SND), una organització internacional que agrupa professionals del sector del disseny aplicat al món de la informació. Cada any aquesta entitat, fundada el 1979 als Estats Units, premia els millors treballs en l'àmbit del disseny gràfic, la il·lustració i la infografia. En el cas del 'Diari de Sabadell', la SND ha reconegut el nou disseny per a tota la publicació i també per a la nova imatge de les pàgines dobles 'Avui parlem de...'

El 'Diari de Sabadell' va començar una nova etapa el juny del 2018, quan va dur a terme la seva primera renovació de disseny des del 1994 i va fer pública la seva nova web. En aquell moment el seu director, Albert Solé, va assegurar que l'objectiu era " posar el diari al segle XXI”, amb un disseny “modern i fàcil de llegir”. Un mes abans el diari havia estat a punt de desaparèixer, però finalment va ser comprat per Novapress Edicions, que n’ha impulsat el rellançament.

A més del 'Diari de Sabadell', l'única publicació catalana premiada, la SND també ha reconegut el disseny de la revista 'EME', editada per 'El Mundo'. La revista de tendències, art i interiorisme s'ha endut una medalla d'or pel seu disseny global i tres Awards of Excellence per tres reportatges.

Pel que fa a la resta de premiats, destaquen diaris internacionals com 'The Guardian', 'The New York Times' i el brasiler 'O Globo'.