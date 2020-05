Diaris amarats de gasolina per fer cremar els carrers de Madrid

260x366 Portada de l''Abc', 16 de maig del 2020 Portada de l''Abc', 16 de maig del 2020

La República de Madrid plora i la dreta amara de gasolina els seus diaris afins perquè cremin els carrers més cuquis. Fa uns anys, contra l’avortament; avui, per poder infectar tothom tranquil·lament. Aquest dissabte tocava recórrer a la prosa de la humiliació que tan bé domina. Examinem els titulars de portada del trio la-la-la: "Boicot a Madrid: el govern no li permet passar a la primera fase" ( La Razón), "Sánchez penalitza Madrid perquè «un rebrot afectaria tot Espanya»" ( El Mundo), "El govern torna a castigar Madrid" ( Abc). Boicot, penalitza, castigar: la tria de paraules indica voluntat punitiva i suggereix arbitrarietat. Certament, les explicacions de Sánchez són erràtico-confuses. Però aquestes capçaleres també fracassen a l’hora d’explicar perquè, més enllà de l’orgull capitalí ferit, els criteris tècnics aconsellen passar a la mateixa fase que els nuclis menys poblats.

Suposo que algun dia podrem analitzar –fredament, però sense miraments– quines van ser les conseqüències de no aïllar Madrid perquè no semblés que Sánchez cedia davant dels independentistes catalans. Ara, aparentment i fins a nou avís, aplica un criteri que –com a mínim i a l’espera de rebre la factura econòmica i, per tant, social– sembla prudent. Però els diaris de la caverna no permetran fer politiqueta amb l’assumpte. Mentrestant, la resta dels diaris es mostraven més optimistes. El País (sí, esclar) deia que Madrid (i Barcelona, i Castella i Lleó) seguirien en fase zero "encara que amb menys restriccions". I La Vanguardia parlava d’una fase "una mica alleujada". L’altre petit detall, per cert, era que els diaris de Madrid, que ho són teòricament de l’ España entera, parlaven de la injusticíssima amb Madrid, però minimitzaven (o obviaven) a la portada que Barcelona rep el mateix tracte. El que ha de passar perquè no parlin de Catalunya.