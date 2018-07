Diaris consolant Llarena: és que el 'profe' et té mania

260x366 elmundo 20/07 elmundo 20/07

La justícia espanyola no ha aconseguit ni una sola victòria fora del territori on 'ordena y manda'. Amb tot, la cosmovisió de la premsa de Madrid és que són la resta de conductors els qui van contra direcció. Així, aquest divendres trobem titulars com "Llarena perd la fe en la UE i deixa en fuga permanent Puigdemont", a 'El Mundo'. És un titular en dos temps: primer, moure l'afer de la 'dura lex, sed lex' fins al mal·leable món de la fe (o sigui, de les pròpies expectatives); segon, positivitzar com poden la notícia. Del tipus "El 'Titanic' perd la fe en el mar i deixa l'iceberg en fuga permanent", per no dir que t'has estimbat i t'enfonses, molt més curt i directe. A 'La Razón' també rabien contra els germànics: "El jutge Llarena acusa Alemanya de 'jutjar' Puigdemont sense proves". Jutjar sense proves, diuen: tant de bo poguessin respondre-hi els Jordis. I, en tot cas, Bèlgica, el Regne Unit, Suïssa, Alemanya... tots equivocats! Zero autocrítica.

A Catalunya, les quatre capçaleres coincideixen a assenyalar les deficiències de la causa de Llarena. Fins i tot 'El Periódico', habitualment hostil amb l'independentisme, titula a la portada "Enrabiada de Llarena" (que encara queda més punitiu en el "Pataleta" utilitzat a l'edició en castellà). A l'editorial lamenten que una qüestió política com aquesta s'hagi judicialitzat. Resulta un posicionament més suau fins i tot que el de 'La Vanguardia', en què un terç de l' editorial mostra la preocupació perquè Puigdemont cobri pes en el nou tauler resultant. "Cadascú ha de saber quin paper li toca jugar i pot jugar", "Puigdemont ha de fer una seriosa reflexió sobre quin ha de ser el seu paper polític en aquesta nova etapa" i "El Govern de tots els catalans és al Palau de la Generalitat" són avisos perquè el president exiliat no engegui a rodar la bonica fira Dialogàlia que tant ha costat de muntar.