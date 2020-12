'Dime quién soy', la història del segle XX a través dels ulls d'una dona

La vida d'Amelia Garayoa transcorre en paral·lel als grans esdeveniments del segle XX, des de la Segona República espanyola fins a l'alliberament de Berlín. A través de la mirada i les accions d'aquesta dona plena d'ideals i de contradiccions, Dime quién soy, adaptació d'una de les novel·les supervendes de Julia Navarro, explica una part essencial de la història d'Europa. La superproducció, amb Irene Escolar en el paper d'Amelia i amb guió de Piti Español, arriba aquest divendres a Movistar+, que l'estrenarà amb un episodi doble i després en farà emissions setmanals.

"Per a mi, l'Amelia és símbol de moltes dones desconegudes i silenciades de les quals no coneixem la història", explica a l'ARA Irene Escolar sobre el seu personatge, una dona que abandona el seu marit i el seu fill per seguir els seus ideals. Per endinsar-se en el periple vital de l'Amelia, l'actriu es va llançar a llegir biografies de dones que van viure a la mateixa època que el seu personatge. Entre els llibres que més van impactar Escolar esmenta Memoria de la melancolia, la biografia de María Teresa León, escriptora de la Generació del 27 i dona de Rafael Alberti. "Ella també va ser una dona que ho va abandonar tot per lluitar pel seu camí, la seva autodescoberta i explotar la seva part creativa", comenta Escolar sobre els paral·lelismes entre l'Amelia i l'escriptora.

De la mateixa opinió que Escolar és Julia Navarro, autora del llibre en què es basa la sèrie, que defensa que l'Amelia no és un ésser excepcional a la seva època. "Durant la Segona República les dones van obrir moltes portes i es van incorporar a una vida social que els hi estava prohibida fins llavors. Va ser una època plena de dones extraordinàries de les quals no s'han explicat prou coses als llibres d'història", remarca Navarro. "Desgraciadament, la Guerra Civil i els quaranta anys de franquisme van tallar d'arrel totes aquelles portes obertes a la llibertat de moltes dones", remarca.

Una producció internacional

La història de l'Amelia, que acabarà vivint en pròpia pell el nazisme i la dictadura soviètica, arrenca al Madrid de la Segona República i està marcada per quatre homes: el seu marit, l'empresari Santiago Carranza (Pablo Derqui); el revolucionari francès Pierre Compte (Oriol Pla); un periodista nord-americà (Will Keen) i el metge militar vinculat al nazisme Max von Schumman (Pierre Kiwitt). Seguint els passos de l'Amelia, la sèrie viatja a l'Argentina, Itàlia, Grècia, Rússia i Polònia, entre més escenaris.

Dime quién soy és una gran producció d'època que ha comptat amb el suport internacional de Telemundo i que s'ha rodat entre Espanya i Hongria. A Budapest s'ha reconstruït el Mur de Berlín, el Checkpoint Charlie, el gueto de Varsòvia i la presó de Pawiak de la Polònia ocupada pels nazis. Però els seus responsables, José Manuel Lorenzo, creador i productor executiu, i Eduard Cortés, director, van voler fugir dels clixés amb els quals se sol relacionar el gènere dels drames històrics: "No volíem que es convertís en una telenovel·la d'època i ens volíem acostar més al to de les produccions britàniques", explica Lorenzo. Per aconseguir que la sèrie fos al màxim de contemporània van prendre decisions formals arriscades com ara apostar per diàlegs que deixessin enrere qualsevol tipus d'encarcarament o que la protagonista portés un pentinat natural que no acaba de respondre a l'estil d'aquells anys.

"A vegades, quan es fa una producció d'època, tenim tendència, per una inquietud arqueològica, a posar capes i capes al damunt fins que acabes sense veure la vida interior dels personatges i només es veu la part carnavalesca de l'època", assenyala Eduard Cortés. Per aquest motiu, el director va treballar amb els actors per fer els diàlegs i les emocions "transversals en el temps". "En el fons l'essència és molt similar. Els éssers humans d'ara i els de fa cent anys som molt semblants, tenim estímuls emocionals molt similars", resumeix.