Dimiteix Isabel Cacho, la directora de magazins de TVE

La periodista Isabel Cacho, fins ara directora de magazins de TVE, ha renunciat al seu lloc. Segons El Mundo, la dimissió es deu a les desavinences amb Enric Hernández, director de l'àrea d'informació i actualitat de la corporació, arran de l'externalització parcial del futur programa de migdia de La 1, anomenat Las cosas claras i presentat per Jesús Cintora. El mitjà assenyala que Cacho hauria mostrat el seu malestar per aquesta imposició d'Hernández a la seva àrea però que la protesta no hauria provocat cap rectificació.

Segons el citat mitjà, les desavinences ja venien de lluny perquè el magazín La hora de La 1 –que dura tot el matí– està parcialment produït de forma externa. Amb l'arribada de Las cosas claras, la gota que hauria fet vessar el got per a Cacho, els dos programes del matí de La 1 serien parcialment externs. CCOO afirma que aquest enfrontament amb la direcció de TVE no és pel fitxatge de Cintora, sinó per l'estratègia de la corporació pública per produir programes amb productores privades i externes, en comptes d'utilitzar mitjans i personal propi.