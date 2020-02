Disney+ es desfà de la continuació de 'Lizzie McGuire' perquè és massa adulta

Quan Disney va anunciar el seu servei de streaming, Disney+, un dels grans projectes era ressuscitar Lizzie McGuire, la sèrie infantil que va fer famosa Hilary Duff. El revival havia de recuperar la protagonista, ara amb 30 anys, vivint a Nova York. Tot i les expectatives generades, Disney+ ha decidit frenar la sèrie després de rodar-ne només dos episodis. La decisió, segons ha deixat entreveure Duff, es deu al fet que la companyia considera que les trames són massa adultes i no respondrien els gustos del públic familiar que intenten seduir.

No és l'única sèrie que no entrarà al catàleg de Disney+ per aquest motiu. La plataforma ha decidit prescindir de Con amor, Simon, una sèrie sobre un adolescent i la descoberta de la seva homosexualitat, i enviar-la a Hulu, servei de streaming que també forma part del grup i que està adreçat a un públic adult. De fet, Hilary Duff va compartir al seu Instagram una noticia sobre aquesta decisió en la qual remarcava el concepte "familiar" en el titular i va afegir el comentari: "Això em sona".

La producció de Lizzie McGuire es va aturar després de rodar els dos primers episodis i que Disney acomiadés la directora i creadora del revival, Terry Minsky. "Estic molt orgullosa dels dos episodis que vam fer", va explicar Minsky a la revista Variety. "La Hilary té una idea molt clara sobre com ha de ser Lizzie McGuire amb 30 anys i s'ha de veure. M'encantaria que la sèrie es fes, però idealment m'agradaria que anés a Hulu i poguéssim fer la sèrie que estàvem fent. En aquest aspecte estic totalment perduda. Per a mi és important que la sèrie representi tant per a tantes persones. Volia que la sèrie fos mereixedora d'aquesta devoció", va assegurar Minsky.