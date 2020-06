Disney+ elimina el període de prova gratuït d'una setmana

A partir d'ara, els nous subscriptors de Disney+ no comptaran amb la setmana de prova gratuïta que oferia la plataforma quan va aterrar al mercat de l' streaming. El servei de Walt Disney ha deixat d'oferir aquest avantatge i, així, quan l'usuari accedeix a la pàgina per subscriure's-hi només té accés a les dues modalitats de pagament que dona la plataforma.

Actualment, Disney+ té dues tarifes. Els usuaris poden optar pel pagament mensual, que té un cost de 6,99 euros al mes, o un pagament anual de 69,99 euros, una opció que implica un estalvi del 15%. Amb la decisió d'eliminar el període de prova, Disney+ se suma a la tendència iniciada per Netflix, que des de fa temps ja no dona la prova gratuïta d'un mes als nous subscriptors.

Un altre dels seus competidors, la HBO, no l'ha eliminat, però sí que n'ha reduït la durada: els nous clients tenen ara dues setmanes per provar si el contingut de la plataforma els interessa o no, quan abans disposaven d'un mes sencer. Per la seva banda, AppleTV+ té un període de prova d'una setmana i, a més, ofereix una subscripció gratuïta durant un any als usuaris que es comprin un nou dispositiu Apple.

Eliminant els períodes de prova, Disney+, que té més de 50 milions de clients a tot el món, fa un pas per aconseguir eliminar els "usuaris fantasma", és a dir, subscriptors que només estan actius durant el temps que tenen accés gratuït a la plataforma. L'adeu dels set dies gratuïts s'ha fet públic la mateixa setmana que Disney+ ha incorporat al seu catàleg Frozen 2, un dels seus grans èxits, i a pocs dies que ofereixi Hamilton, el musical de Broadway més popular de l'última dècada.