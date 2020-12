Disney+ incorpora el català a les opcions d'idioma

La plataforma Disney+ estrenarà Soul, el nou film de Pixar, també en versió doblada al català. Ho farà, a més, incloent aquesta llengua al menú d'idiomes. Això suposa avançar un pas després que el servei en streaming inclogués dos títols en català, però que calia buscar com a contingut extra al submenú de cada pel·lícula. A partir d'ara, al menú d'idiomes de cada film apareixerà el català al costat de les altres opcions.

D'aquesta manera, els dos títols que Disney+ ja té en català, Frozen II i Espies disfressats, incorporaran també l'opció d'aquest doblatge allà on hi ha els dels altres idiomes. Des del 2013 Disney ha estrenat en sala 22 pel·lícules doblades al català, però només una minoria dels doblatges han acabat a la plataforma. El fet que siguin empreses diferents la que explota el film als cinemes –i cobra la subvenció– i la de la plataforma en streaming s'ha esgrimit com a raó, des del gegant de l'entreteniment, per explicar aquesta disfunció. Fonts de la direcció general de Política Lingüística, en aquest sentit, asseguren que "es preveu un increment progressiu del catàleg".