'Doctor en Alaska' prepara el seu retorn a la televisió

La televisió nord-americana segueix recorrent a la nostàlgia per fer ficció i torna a anunciar un projecte amb reminiscències del passat: el retorn de 'Doctor en Alaska'. Segons 'Variety', la cadena CBS està desenvolupat un 'reboot' de la sèrie que comptarà amb els seus actors protagonistes. El mitjà especialitzat assenyala que Rob Morrow tornarà a ser el doctor Joel Fleischman, el metge novaiorquès que al principi de la sèrie és obligat a treballar durant quatre anys a un poble perdut d'Alaska, Cicley. La convivència amb els curiosos veïns és el motor de la comèdia.

En la seva nova temporada, la comèdia, que originalment es va emetre entre 1990 i 1995, mostrarà com el Joel torna a Cicely per assistir al funeral d'un vell amic. Rob Morrow va deixar 'Doctor en Alaska' a meitat de la sisena, i última, temporada la sèrie s'acabés. La seva sortida precipitada va estar motivada per unes reclamacions salarials que mai van ser satisfetes. Quan els creadors van rebre la noticia de que es quedaven sense protagonista, van justificar la desaparició del Joel creant una trama en la qual el metge canviava Cecily per un remot poble de pescadors on volia buscar pau espiritual.

Morrow, que recentment va reconèixer que es va equivocar quan va decidir deixar la sèrie, serà un dels productors executius del retorn. Un dels seus companys en el repartiment original, John Corbett (que interpretava el locutor Chris Stevens), també serà productor, tot i que en aquesta ocasió no apareixerà a la sèrie.