Doctrina de la por per portar l’exèrcit als carrers

Alguns diaris recullen el vaticini del govern espanyol pel que fa a la durada de la crisi. És una xifra d'innegable interès informatiu i, al mateix temps, totalment irrellevant: hi ha tantes variables en joc i el comportament de la pandèmia és encara tan incert que qualsevol previsió té molt de llepar-se el dit i alçar-lo, a veure com bufa el vent. Si hi afegim que l'emissor del missatge té un interès evident de minimitzar l'impacte, caldria tot un viver de crancs per tenir les pinces necessàries per agafar aquest anunci. En tot cas, hi ha maneres i maneres d'explicar-ho. Pots optar pel to quirúrgic d' El País, per exemple: "El govern calcula que Espanya trigarà almenys dos anys a superar la crisi". Asèptic. És Espanya la que supera la crisi, més o menys espontàniament. En canvi, a La Razón això es presenta de manera ben diferent i titulen: "La Moncloa assumeix el col·lapse: no hi haurà recuperació fins al 2022". Fa pocs dies glossava en aquesta columna la versatilitat del verb "assumir", que serveix per endinyar qualsevol cosa a qui desitgis. A més, s'assumeix una culpa, una responsabilitat, així que el diari de Planeta, una mica a la manera de Quevedo, està dient que la Moncloa es carrega a l'esquena l'autoria del col·lapse.

"Assumeix", per cert, té un cosí que es diu "es prepara". En aquest cas treu el cap a la portada d' El Mundo: "La policia es prepara per a un augment dels delictes d'ordre públic". Diu que, segons les forces de seguretat, creixeran els robatoris i les ocupacions d'habitatges i que "no descarten patrullar amb l'ajuda de l'exèrcit". Doctrina de la por en estat pur. I aquesta mania de la dreta més rància d'intentar col·locar els militars a controlar els carrers. No desaprofiten cap oportunitat per reprimir.