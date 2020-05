Donar un dit de renúncia i que t'agafin el braç

260x366 Imatge d'una campanya de RSF del 2013 Imatge d'una campanya de RSF del 2013

Els règims autoritaris estan en plena expansió i aprofiten qualsevol ocasió per limitar les llibertats dels seus ciutadans, començant per la d’expressió i informació. La crisi sanitària del coronavirus ha derivat en una crisi de drets democràtics a uns quants llocs. Sense anar més lluny, i com és sabut, a Espanya l’últim CIS incloïa una pregunta inquietant sobre convertir les fonts oficials en les úniques possibles. Glups. En aquest sentit, Reporters Sense Fronteres (RSF) ha posat en marxa un observatori internacional per assenyalar aquells països que fan servir el coronavirus com a palanca per oprimir més els seus súbdits. En molts casos, els estats s’aprofiten de la delicada situació financera dels mitjans per lligar-los curt. A l’Índia, després d’una reunió del primer ministre, Narendra Modi, amb 20 dels directors de mitjans més importants del país... ha desaparegut el periodisme crític, segons denunciava el director del Caravan Journal, Vinod Jose, al Guardian.

Segons el mapa que ofereix RSF, les hostilitats contra la llibertat d’expressió s’han produït en llocs tan dispars com els Estats Units (on Trump segueix atacant els periodistes que el qüestionen), Hongria (on Orbán es reserva el dret d’empresonar qui publiqui fake news, sent ell qui decideix què són fake news) o el Turkmenistan (on les autoritats eviten pronunciar la paraula coronavirus, per tal de frenar la circulació d’informació sobre la pandèmia).

La seguretat col·lectiva no pot ser el sonall que se sacseja per fer que els ciutadans acceptin la renúncia de drets personals. El 9/11 ja va ser un exemple de com els polítics sense escrúpols agafen tot el braç quan se’ls ofereix un dit de renúncia voluntària, en nom del benestar comú.