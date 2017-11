Dos detinguts en una operació antijihadista a Sant Pere de Ribes, i quatre claus més del dia

1.

Operació antijihadista dels Mossos a Sant Pere de Ribes. La policia ha informat que preveu fer detencions i escorcolls durant aquest matí.

2.

Rajoy vol limitar el debat territorial al finançament. Porta la discussió del nou model a la comissió que havia de discutir la reforma constitucional.

3.

Puigdemont: "L’estat espanyol intenta crear un estat de por perquè la gent vagi atemorida a votar". El president considera que "la República Catalana no ha estat desautoritzada per ningú" perquè en una democràcia no mana el TC, "mana la gent".

4.

La Junta Electoral obliga l'Ajuntament de Barcelona a retirar la pancarta dels presos polítics. El consistori acata la prohibició tot i assegurar que no en comparteix el fons.

5.

Un linier curt de vista i un empat de campió. El Barça treu un bon punt de Mestalla després d’un primer temps marcat per un gol de Messi que no puja al marcador i una segona part més oberta (1-1).