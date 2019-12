Dos minuts de glòria enmig d'una campanya fangosa

El Regne Unit concorre a unes noves eleccions i, de nou, la majoria de diaris recomanen el vot per a algun partit o altre. És un costum gens habitual en la premsa catalana o espanyola, per bé que alguns diaris tenen tan clara la seva filiació partidista que tampoc no fa falta que l'editorial completi l'estriptis i retiri l'última peça de roba que cobreix el seu arrenglerament polític. Millor suggerir que ensenyar, que diuen. Una mirada al panorama britànic evidencia com la premsa està escorada cap a la dreta. De moment s'han pronunciat a favor del Partit Conservador cinc diaris (el Daily Express i les edicions de diumenge de l' Express, The Sun, The Telegraph i The Times), mentre que només tres ho fan pels laboristes ( Daily Mirror, Morning Star i People). Fa dos anys el resultat va ser 11 a 4.

La campanya ha sigut lletja. The Sun publicava una mena de galàxia de relacions de Corbyn que l'acabava lligant amb Hamàs, les FARC i l'IRA. Entre les fonts, un portal neonazi conegut per les seves desinformacions. Els responsables del tabloide van retirar al vespre el gràfic, sense cap explicació o disculpa. El Daily Mail, per la seva banda, assegurava que els laboristes volien eliminar una exempció fiscal que s'aplica actualment als propietaris d'immobles. Era fals, però això no va impedir que els tories brandessin el titular i el fessin córrer per les xarxes socials. El que aquí es coneix com fer un Ciutadans, vaja.

Però, enmig de la immundícia, un acte d'extrema dignitat: el veteraníssim –i exdirectiu de Murdoch– Andrew Neil publicava un gloriós vídeo en què desafiava Boris Johnson a reconsiderar la seva negativa de sotmetre's a una entrevista a la BBC, com ha sigut tradició les set dècades anteriors. Li etzibava una tirallonga de preguntes que quedaran per contestar, cosa que evidenciava fins a quin punt el candidat és inconsistent en les seves promeses. Regalin-se dos minuts per veure'l, de debò.