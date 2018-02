Dossier en homenatge a Pere Casaldàliga

Aquest 2018 fa 50 anys que va arribar al Mato Grosso, al Brasil, on es va instal·lar amb 40 anys i d’on ja no s’ha mogut. I divendres que ve en compleix 90. Malgrat el Parkinson, malgrat les dificultats de parla i moviments, el bisbe Pere Casaldàliga segueix irradiant el seu missatge de justícia i de concòrdia, segueix al peu del canó de la seva lluita en favor dels més desafavorits. És la veu dels pobres.

Aquest diumenge expliquem a l’ARA com és la seva vida actual i repassem la seva fecunda trajectòria. Ho fem amb un diari especial, que, a més del dossier inicial, contindrà al llarg de la resta de pàgines la paraula de Casaldàliga: una trentena de cites de l'ideari de compromís i lluita d'una de les veus més incisives de la Teologia de l’Alliberament.

Comptarem també amb articles del seu biògraf, Paco Escribano, i del conseller a l’exili Toni Comín, el pare del qual, Alfonso Carlos Comín, va ser un referent per a Casaldàliga. També donarem veu als qui tenen cura de la seva persona i als qui segueixen la seva tasca, com el claretià Joan Soler, entrevistat per Antoni Bassas; Maritxu Ayuso, presidenta de l’Associació Araguaia, o la seva neboda, Glòria Casaldàliga.

Totes les fotografies que reproduïm són de Joan Guerrero, amic de Casaldàliga, amb qui entre altres projectes ha publicat el llibre ‘Els ulls dels pobres’.