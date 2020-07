Els Duplass tanquen la seva antologia d'històries de motel 'Room 104'

L’habitació 104 ja està preparada per quedar tancada amb clau indefinidament. La sèrie dels germans Duplass Room 104 centrada en una habitació de motel estrena aquest dissabte a la HBO la seva quarta i última temporada. Es tracta de nou d’una antologia de dotze episodis en què cada episodi és independent de l’anterior i l’únic nexe és el decorat tancat on s’ambienta. En aquesta ocasió, entre els inquilins de la cambra hi ha un intèrpret que fa una actuació d’una sola nit, una dona que intenta trencar amb les seves addiccions, una casa de nines, viatges en el temps... En el capítol que obre la tanda, Mark Duplass s’atorga tots els papers de l’auca: escriu, dirigeix i protagonitza l’episodi, a banda d’interpretar-ne la música original.

De to sovint surrealista, i aire a vegades experimental, la sèrie ha destacat per la capacitat d’aprofitar un emplaçament únic. La varietat no només és de trames, èpoques o personatges. També ho és de tècniques. Un dels episodis, per exemple, es va filmar amb un iPhone. Tot i que la HBO dona la sèrie per tancada, Duplass explica que ni de bon tros n’ha exhaurit les possibilitats. "Tinc un document a l’ordinador amb més d’un centenar d’idees per a episodis que encara voldria fer", explicava a TV Insider.