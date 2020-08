Netflix ja paga una cinquena part del 'top ten' d'actors amb més guanys

Dwayne The Rock Johnson lidera per segon any consecutiu la llista Forbes d’actors més ben pagats, en la qual també hi ha Mark Wahlberg i Ben Affleck. Johnson va augmentar la seva fortuna en 87,5 milions de dòlars, 23,5 dels quals corresponen al seu paper protagonista en la pròxima pel·lícula de Netflix Red notice. Tot i això, la xifra és una mica inferior a l’augment del 2019, que va ser de 89,4 milions de dòlars per haver protagonitzat una nova entrega de la saga de Jumanji, entre altres. Precisament, Netflix va ser el responsable d’almenys el 20% dels guanys dels actors l’any passat. Després de Johnson hi ha el coprotagonista de Red notice, Ryan Reynolds, amb uns guanys de 71,5 milions de dòlars.

Mark Wahlberg ocupa el tercer lloc del rànquing amb 58 milions de dòlars, gràcies a la comèdia d’acció Spenser confidential, que es va convertir en la pel·lícula original de Netflix més vista al març, i a la producció de diversos documentals. El quart lloc és per a Ben Affleck, amb 55 milions de dòlars, pel seu retorn al cinema amb The way back i The last thing he wanted. El cinquè l'ocupa Vin Diesel (54 milions de dòlars), per Fast & furious spy races. L’única estrella de Bollywood de la llista, Akshay Kumar, ocupa el sisè lloc amb 48,5 milions de dòlars. El segueixen Lin-Manuel Miranda (45,5 milions), perquè Disney va adquirir els drets de l’exitós musical Hamilton; Will Smith, amb 44,5 milions, pel seu paper de pare de les tenistes Venus i Serena Williams en la pel·lícula pendent d’estrena King Richard; Adam Sandler (41 milions), que va participar al gener en Murder mystery, i, per últim, Jackie Chan (40 milions). En total, aquests deu actors van rebre 545 milions de dòlars.