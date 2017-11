ERC presenta una segona candidatura per evitar una il·legalització, i quatre claus més del dia

1.

Diàleg Republicà: la candidatura que ha presentat ERC per esquivar la possible il·legalització. Els republicans recullen 5.000 signatures amb discreció i registren una altra marca per al 21-D.

ERC guanyaria el 21-D però notaria l'efecte de la candidatura de Puigdemont, segons dues enquestes. L'independentisme podria veure perillar la majoria absoluta.

Rosa Maria Sardà torna la Creu de Sant Jordi a la Generalitat. L'actriu diu que "ateses les circumstàncies" no és mereixedora de la condecoració.

L’hora de la veritat per a l’EMA. La UE vota demà si Barcelona serà la nova seu de l’Agència Europea de Medicaments.

Dia internacional de la infància: Les ciutats s’han convertit en entorns “hostils” per al joc dels nens. L’hiperproteccionisme i els cotxes han acabat limitant la presència dels infants als parcs tancats.