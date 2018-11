Els demòcrates recuperen el control de la Cambra de Representants dels EUA, i quatre notícies més

1.

Els demòcrates recuperen el control de la Cambra de Representants dels EUA. Els mitjans nord-americans projecten també una majoria republicana al Senat

2.

El Suprem fa una històrica marxa enrere i dona la raó a la banca. Decideix per 15 vots contra 13 rectificar la decisió de fa tres setmanes que donava la raó als clients

3.

Chakir El Homrani: “Estem creant un centre d’acollida a la setmana; és un esforç molt gran”. Antoni Bassas entrevista Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.

Europa dictamina que Otegi no va tenir un judici just a Espanya. El líder abertzale confia que la posició d'Estrasburg serveixi d'"avís" per al procediment contra l'1-O

5.

L’arquitecte Toyo Ito dissenyarà l’Hermitage de Barcelona. Els promotors canvien el projecte original i ara aposten per un edifici icònic