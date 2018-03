Eau de Clavegueram, la nova fragància de moda

Mossos, immersió i TV3. Aquests són els tres objectius que l'Estat s'ha marcat: les tres peces de caça major. De moment, resisteixen.

Notícia publicada el 28 de febrer a 'La Vanguardia': "El Cesicat va voler reclutar agents per espiar polítics". Explica com un mosso va rebre una presumpta oferta del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per complementar-li el sou en negre a canvi de fer d'espia. La crònica detalla que el document on apareixia aquest cas "és un dels recuperats quan anaven a ser destruïts per la incineradora per la policia de la Generalitat". Doncs bé, notícia al mateix diari d'aquest 6 de març: "Dos detinguts per simular captar espies per al Cesicat". Rere el presumpte escàndol hi havia dos individus que van voler cridar l'atenció d'un agent dels Mossos per –segons figura a l'atestat– lligar amb ell. Ehem. Val la pena assenyalar que el titular de la notícia original de 'La Vanguardia' era una asseveració, quan el més prudent hauria sigut constatar que es tractava d'una denúncia. Però és que, a més, les detencions són del 2014, la qual cosa posaria en evidència que el primer article es va publicar sense trucar abans als Mossos.

El diari ha fet seguidisme –cal suposar que involuntàriament– d'uns informes elaborats per la Policia Nacional arran de la documentació interceptada camí de la incineradora. Uns papers, per cert, dels quals els mitjans no sempre recorden que en queda una còpia digital emmagatzemada: el que es destrueix és el suport físic, la paperassa, no pas la informació. Però explicar això no casa amb el relat d'una policia tèrbola, que actua amb criteris polítics.

Mossos, immersió i TV3. No passa una setmana sense que des de Madrid gotegin presumptes informacions que afecten un d'aquests tres àmbits i que no resisteixen la prova del cotó. Al contrari, deixen una persistent aroma d'Eau de Clavegueram.