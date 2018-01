Eduard Biosca declara per l’acudit del senyor Bohigues sobre els policies de l'1-O

L’humorista Eduard Biosca, que dona vida al personatge del senyor Bohigues al 'Versió RAC1', ha declarat aquest dilluns al jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona com a investigat per un delicte d’injúries contra els cossos i forces de seguretat de l’Estat. Sindicats policials l’havien denunciat al novembre per un acudit que va fer en aquell programa de ràdio [ minut 19:00 de l'àudio ], mentre interpretava el personatge, en què qualificava de “rates” els agents que van estar allotjats en dos vaixells al port de Barcelona arran de l’1 d’octubre.

Segons ha explicat ell mateix després de declarar, Biosca ha explicat a la jutge que qui havia pronunciat aquella frase no havia estat ell, sinó el senyor Bohigues –un home amb una visió simplista de la realitat que opina sobre l’actualitat des de la barra d’un bar–, i que les opinions de l’un i l’altre no necessàriament coincideixen. Si la denúncia prospera l’actor podria ser condemnat a pagar una multa, però el seu advocat, Sergi Blázquez, confia que el cas quedi arxivat.