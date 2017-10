Eduard Estivill ensenya a dormir bé a ‘De llit en llit’

Un 30% de la població catalana té problemes per dormir bé. Aquests trastorns tenen una conseqüència en la salut de les persones i en com encaren la vida diària. Per resoldre els dubtes al voltant de la ciència del son, TV3 estrena avui De llit en llit, un programa especial, format per tres capítols documentals, en què el doctor Eduard Estivill donarà pautes per descansar correctament i tenir una vida més saludable.

El son és una activitat a la qual els humans dediquen un terç de la seva vida, tot i que moltes persones inverteixen menys temps del necessari al descans. L’espai conduït pel doctor Estivill barreja entreteniment i divulgació amb l’objectiu de conscienciar els espectadors de la importància de dormir bé per viure millor. Segons el presentador, es tracta d’un format científic però amè, pensat perquè “ho entengui tothom, amb paraules senzilles”. “Ens hem preocupat molt que els continguts científics estiguessin ben explicats i fossin molt exactes, però a la vegada que fossin molt entenedors”, assegura, tot afegint que el programa el pot seguir des d’un adolescent fins a una persona de la tercera edat.

En cadascun dels episodis, que tenen una durada d’una hora, les opinions i explicacions del doctor tenen un contrapunt en l’altre protagonista del programa, el llit, que tindrà personalitat pròpia gràcies a la veu de l’actriu Anna Barrachina. “El llit em critica perquè soc massa seriós”, explica Estivill. El llit intentarà erigir-se com el vertader coneixedor de les necessitats de les persones perquè, al cap i a la fi, els humans hi passen vuit hores al dia. Els pacients que apareixen al programa són casos reals que han passat per la consulta del doctor Estivill. Però també n’hi ha que s’han tractat específicament per a l’espai.

Diferents maneres de dormir

El programa dedica tres capítols a explorar els impactes que poden alterar el son de les persones. “Dormim depenent de com vivim el dia”, recorda Estivill. El primer episodi de la sèrie analitzarà les característiques del ronc, les apnees. També parlarà del son polifàsic d’una esportista professional, una pauta de son en què es dorm en petites etapes durant el dia, en lloc de fer-ho durant la nit. En aquesta primera entrega, el doctor farà un experiment de privació del son durant 48 hores amb un voluntari i examinarà com descansa una persona tan activa com Lluís Llongueras.

De llit en llit també explicarà l’impacte que té la llum en els cicles de son. Per això, en el segon capítol tot l’equip del programa viatjarà fins a Finlàndia. Allà intentarà descobrir com s’ho fan els ciutadans per descansar, tant en els mesos que hi ha molta llum com en les èpoques en què no n’hi ha. En aquest sentit, el doctor Estivill recorda que per viure millor les persones haurien de començar el dia quan surt el sol i acabar-lo quan es pon. “Ens hauríem de posar tots d’acord per acabar de treballar a les set del vespre, com es fa als països avançats”.

El tercer i últim episodi estarà dedicat a l’impacte de la vida moderna en el son i, en concret, com afecten els vols de llarga distància el descans. Finalment, també s’explorarà un dels trastorns més habituals entre la població, l’insomni.