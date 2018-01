Em dic Bond, Puidebond: 'La Razón' es munta una pel·li

260x366 Singular mapa de 'La Razón', amb Bèlgica més al nord que Holanda Singular mapa de 'La Razón', amb Bèlgica més al nord que Holanda

Qui diu que el cinema és car? Pel preu d'un diari, 'La Razón' convidava els seus lectors aquest diumenge a tota una pel·lícula de James Bond. O, més concretament, de James Puidebond. El rotatiu analitzava totes les possibles vies d'entrada a Espanya del president i hi incloïa coses tan pintoresques com "tirar-se com a paquet amb un paracaigudista professional per aterrar en terrenys del Parlament". També apunta que podria arribar amb veler. L'imagino serrell al vent i cantant allò de "y se marchó, y a su barco le llamó libertad". Però no crec que sigui això perquè, al vers següent, Perales deia que "en el cielo descubrió gaviotas", en una inequívoca referència al PP.

La peça també avalua la possibilitat que vingui en helicòpter, però cavil·la un inconvenient no menor: "És impensable abatre'l o fer maniobres dissuasives perquè si es causés un accident les conseqüències de tota mena serien catastròfiques". La idea de fons és que la mort de Puigdebond, en realitat, no és la conseqüència que més amoïna el redactor, que una estona abans –i comentant l'opció de venir en jet privat i aterrar en plena autopista (!)– escriu que no és probable perquè "no s'ha de posar en perill la vida d'un polític tan 'valuós', almenys és el que deu pensar ell". En tot cas, conclou que no s'han d'escatimar recursos per avortar la seva entrada i que la comunitat internacional ho entendrà, "excepte els que no donaran mai suport al nostre país" (que és el nou "el 'profe' em té mania").

La narració va acompanyada d'una infografia molt treballada (hi surt un autobús tatxat, per exemple, per si al president se li acudia venir amb la Sarfa o els Sagalés de Bèlgica). Això sí, en el mapa de rutes que ofereixen, hauria estat bé que Bèlgica i Holanda no estiguessin intercanviades de lloc. Les 'pinícules', que sempre es prenen llicències.