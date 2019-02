Embolcallar-se amb una bandera espanyola fins a l'asfíxia

260x366 a a

Aquest diumenge no van sortir ni 'La Razón' ni l''Abc'. En el seu lloc, els editors van publicar sengles banderes, amb algunes notícies a dins. El diari de Planeta fins i tot renunciava a la seva habitual capçalera blava per no desentonar cromàticament amb el 'rojigualdo' que omplia la seva primera pàgina. L'enunciat –em nego a dir-ne titular– era “per una Espanya unida, eleccions ja!” A l''Abc' també renunciaven a la informació en favor de la simple convocatòria: “Amb Espanya avui a Colón”. Com veuen, dues portades gens nacionalistes.

I, esclar, a la tarda tot eren mans i mànigues per intentar dissimular el fracàs estrepitós tot i la conxorxa mediàtica i la fórmula B&B –'bocata y bus'– instada pels partits de la dretíssima dretona. “Clamor electoral contra Sánchez”, deia 'La Razón' a la seva 'homepage', tot destacant i donant per bona la xifra d'assistents fabulada pels convocants (i amagant el càlcul de la policia espanyola). A l''Abc' obrien amb “El vídeo que prova la gran dimensió de la manifestació per la unitat d'Espanya”. Era un intent bastant entranyable de voler amagar l'evidència. En el cas d''El Mundo', el titular principal era “Madrid esclata en un clam contra «les cessions del govern a l'independentisme: eleccions ja!»”. Era una oració francament acrobàtica: començava amb un complement de règim verbal d'aparença inofensiva i, de sobte, PATAPAM, es convertia en una abrupta proclama editorialitzant. Suposo que quan distorsiones el llenguatge per imposar un marc mental, i les matemàtiques per inventar-te una gentada inexistent, és fàcil acabar atonyinant la sintaxi a conveniència.

O, dit diferent, si t'embolcalles tant amb la bandera, vigila que no acabis escanyant el periodisme.