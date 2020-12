Emma Stone tornarà a la televisió amb la comèdia 'The curse'

Després de la seva participació a Maniac (Netflix), Emma Stone prepara ara el seu retorn a la televisió amb la comèdia The curse, sèrie escrita pels directors d' Uncut gems, Josh i Benny Safdie. Amb capítols de mitja hora, la ficció narrarà els problemes que una suposada maledicció causa a una parella que està intentant concebre el seu primer fill i que alhora dirigeix un programa de reformes de cases, segons avança The Hollywood Reporter.

A The curse, que ha sigut encarregada pel canal per cable Showtime, Stone farà parella amb Nathan Fielder ( The disaster artist), que ha creat la sèrie juntament amb els germans Safdie, que debuten en el món de les sèries amb aquesta producció. "La intel·ligència i l'humor d'Emma Stone la converteixen en la companya perfecta per a l'enginy dels germans Safdie i la comèdia subversiva de Nathan Fielder", ha assegurat en un comunicat la vicepresidenta de Showtime, Amy Israel. Stone, que ha sigut nominada a l'Oscar tres vegades, es va endur l'estatueta l'any 2017 per La La Land.