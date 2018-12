260x366 Enarborant la bandera groga contra la bandera negra Enarborant la bandera groga contra la bandera negra

Alimentar el relat de la violència a Catalunya amb fabulacions és ben fàcil. Només cal produir un full on es diguin quatre barbaritats i deixar que l’engranatge cavernari faci la resta. L’últim exemple és aquesta crida a la violència d’un suposat grup anomenat Bandera Negra. No se n’havia parlat mai abans, no hi ha cap contacte, cap logotip, ni tan sols cap respecte per l’ortografia, així que fa tota la ferum de ser bandera... falsa. En tot cas, mitjans com 'El Español', 'Libertad Digital' i 'Vozpópuli' ho venen com que l’independentisme en pes amenaça a tenyir de sang els carrers.

Però qui s’endú la palma són els ínclits camarades de 'Crónica Global'. Il·lustren la seva notícia amb una foto d’anys enrere de la fundació Reeixida, que presentaven la bandera negra creada per la commemoració del tricentenari del 1714. El col·lectiu, quan va veure la barrabassada, i temerosos de les conseqüències personals que podia tenir el fet de relacionar-los amb una crida a la violència, va enviar un burofax a la redacció demanant la retirada de la imatge. El mitjà va respondre amb dues tasses: posant les fotos i els noms dels dos creadors de l’entitat i que, cal insistir-hi, s’havien desvinculat explícitament d’aquest comunicat anònim i per ningú reivindicat. La imatge, segons relataven, estava extreta d’una entrevista que 'El Plural' va fer a aquestes dues persones i no consta que hagin rebut el consentiment del mitjà per fer-la servir.

El més greu del cas és que es tracta d’una difamació plenament conscient. La típica rebequeria de mitjà que reacciona davant les ficades de pota carregant contra qui els posa en evidència. Els errors poden tenir disculpa. Però l’acumulació de males intencions hauria de topar amb alguna reacció, ni que fos –permeteu-me la ingenuïtat– dels seus propis lectors.