Encara incapaços de superar que Iglesias porti cua

Hi ha un debat possible sobre la indumentària dels polítics. Em fa una mandra infinita, perquè em preocupen abans 342.158 coses, però vinga, el debat hi és. Ara bé, si es planteja només des de l'escarni a qui no segueix la norma, aleshores estem deixant el camp del periodisme per entrar en el bullying. "Iglesias posa a la Moncloa com un pistoler del Far West: amb texans i les cames obertes", escriu Ok Diario en un titular, per exemple. Jorge Bustos, a El Mundo, fa una columna i adopta la forma imperativa: "Vesteixi bé, faci el favor. I ja si es talla aquesta cua absurda, acabarem tots de prendre'l seriosament". Diu l'articulista que el de Podem "ha de demostrar que ha superat aquells estúpids romanticismes de Vallecas". És evident que Iglesias va escollir anar amb texans com a declaració política. Pot semblar un gest estèril i de cara a la galeria, però em segueix semblant la seva prerrogativa. I, en tot cas, sempre cal sospitar, d'entrada, per qui té idees molt clares sobre com han de vestir els altres.

Aromes

Molts mitjans publiquen que Gwyneth Paltrow ha tret al mercat una espelma que fa olor de la seva vagina. És una manipulació. Es veu que l'actriu va encarregar un perfum, amb bergamota, cedre i rosa com a elements dominants. Però, coses de les barreges, quan la va ensumar va dir que li recordava la seva flaire vaginal. A partir d'aquí, l'empresa va aprofitar l'anècdota –a saber si real– i va promocionar la maleïda espelmeta amb aquest reclam i un PVP de 75 dòlars. El truc ha funcionat: s'ha exhaurit, amb la inestimable col·laboració dels mitjans pescaclics.

Àlbum de titulars

"La tonyina Trini no ha tornat aquestes festes al port després de quatre anys de visita" (El periodisme ultralocal de l' Empordà).