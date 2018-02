Encara que el masclisme es vesteixi de negre, masclisme es queda

260x366 the_times.750 the_times.750

El Regne Unit ha lliurat els Bafta –els seus premis de cinema– i Frances McDormand va ser una de les grans guanyadores de la nit gràcies al seu paper en l'excel·lent 'Tres anuncios en las afueras'. La pràctica totalitat de diaris del país dediquen la foto de portada a la gala, però només Metro inclou aquesta intèrpret, segons ha observat la sagaç periodista Liz Gerard.

La premsa groga se centra en Kate Middleton i cadascú elabora una tesi diferent sobre el significat del seu vestit. Com que era verd, però amb una cinta de vellut negre sota el pit –i el negre era el color escollit per les actrius per denunciar el masclisme d'un sector que les castiga salarialment– el 'Daily Express' ho considerava un gest envers les activistes, mentre que el 'Sun' en parlava en termes de menyspreu i el 'Daily Mail' no es decidia si hi havia picada d'ulls o no. El més gros, però, era l'anomenada premsa de prestigi. El 'Telegraph' hi posava Florence Pugh (que no va guanyar cap premi), el 'Times' triava Margot Robbie (que tampoc va rebre guardó) i el 'Guardian' preferia Gemma Arterton (que com deuen sospitar ja, tampoc no va obtenir estatueta). Una dada de context per a no cinèfils: les tres actrius que acabo d'anomenar tenen 22, 27 i 32 anys. Frances Mc Dormand en té 60. El trio que ha aconseguit portades encaixa a la perfecció amb el cànon de bellesa actual. A McDormand, aparentment, no li podria importar menys no formar part d'aquest club.

És cert que ella era de les poquíssimes que no vestia de negre –una nova prova del seu poc gregarisme– però en el discurs de vencedora es va solidaritzar amb la causa. I, al final, si amagues sota la catifa de les pàgines interiors la gran guanyadora en favor d'actrius considerades 'sex symbol' en el fons estàs alimentant l'objectualització de les dones, que és una de les causes que han provocat la protesta. Per molt que vagin de negre.