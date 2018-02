Enric Millo: "Com més aviat s'acabi el 155, millor", i quatre claus més del dia

1.

Enric Millo: “Com més aviat s’acabi el 155, millor”. El Delegat del govern espanyol a Catalunya diu, sobre la investidura, que "hi ha una manera senzilla de no enrocar-se: proposar un altre candidat". Sobre la violència policial l'1-O: "No estava a les meves mans".

2.

El ‘top manta’ entra al metro per esquivar la policia. La Guàrdia Urbana i els Mossos no intervenen a les andanes pel risc de posar en perill venedors i usuaris.

3.

Sense supervivents a l’Antonov-148. Moren els 71 ocupants d’un avió regional rus en estavellar-se als afores de Moscou.

4.

Els rius han recuperat el cabal. Tot i les precipitacions dels últims dies, l'ACA manté la prealerta per sequera.

5.

Un Barça sense cames s’ennuega a casa. Amb Digne i Yerry Mina de centrals, el líder es queda sense idees contra el mur madrileny.