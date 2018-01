Ensenya’m quin cotxe tens i et diré què votes

Els nostres politòlegs estan entretinguts, des de la nit del 21-D, analitzant la distribució geogràfica dels resultats electorals en busca de patrons que expliquin el vot per les candidatures republicanes o per les monàrquiques. Aquest estudi es fa a posteriori a partir de les dades de cada secció electoral, però a la universitat nord-americana de Stanford diuen que el sentit del vot es pot saber prèviament aplicant la intel·ligència artificial a les imatges que Google té publicades al servei Street View. L’indicador clau són els cotxes aparcats als carrers de cada barri: els districtes dels EUA amb més camionetes pickup voten majoritàriament republicà, mentre que les zones amb majoria de sedans són vivers de vots per als demòcrates.

Els investigadors han identificat els 22 milions de vehicles que apareixen en 50 milions de fotografies de Street View dels EUA, i els han assignat a 2.600 categories segons la marca, el model i l’any de fabricació. Un operador humà hauria trigat 15 anys, a raó de 10 segons per imatge, però el sistema de Stanford ha generat la base de dades en només dues setmanes, després d’un entrenament previ en el reconeixement de models de cotxe a càrrec d’especialistes en motor. Creuant aquesta informació amb els resultats d’eleccions anteriors en cada districte han trobat els patrons que relacionen els tipus de vehicle amb les preferències polítiques, a més d’altres atributs com la raça i el nivell educatiu i el d’ingressos. També, esclar, han pogut saber en quins barris hi ha els cotxes més cars i els que consumeixen menys combustible.

Aquest ús tan enginyós de les imatges geolocalitzades de Google és una aplicació inèdita de la intel·ligència artificial al reconeixement massiu d’imatges. No estic segur que es pugui aplicar aquí amb la mateixa efectivitat que als EUA, perquè la nostra distribució entre zones comercials i residencials és diferent i hi ha més opcions polítiques en joc. Però estic convençut que aviat algú exigirà que es limiti l’anàlisi automàtica de les fotos de cotxes a Street View per motius de privadesa, com ja es va obligar Google a emmascarar persones i matrícules.