El retorn d''El ala oeste de la Casa Blanca' fa públic el seu tràiler, èpic i emotiu

Amb la seva característica sintonia i amb emotives imatges en blanc i negre del president Bartlet i el seu equip. Així és el tràiler del capítol especial d' El ala oeste de la Casa Blanca que avui ha fet públic HBO Max, la plataforma que l'emetrà el 15 d'octubre. El capítol és un retorn puntual que té com a objectiu animar la població nord-americana a votar el 3 de novembre a les eleccions presidencials. Mentre que als Estats Units l'episodi es veurà a HBO Max, a Espanya encara no sé sap si la HBO, la plataforma germana, el tindrà disponible en la seva oferta.

El capítol consistirà en una versió teatralitzada de l'episodi Hartsfield's Landing , que pertany a la tercera temporada de la sèrie, i en el qual l'equip del president Bartlet està pendent dels resultats electorals d'una petita població de New Hampshire que sol indicar qui serà el president escollit. HBO Max ha detallat que al final de cadascun dels tres actes que tindrà el capítol hi haurà un comentari de tres personalitats rellevants: l'ex primera dama Michelle Obama (presidenta de When We All Vote), l'expresident Bill Clinton i Lin-Manuel Miranda, creador del musical Hamilton , basat en la vida d'Alexander Hamilton, el primer secretari del Tresor dels Estats Units.

Martin Sheen, Alisson Janney, Bradley Whitford, Richard Schiff i Rob Lowe, entre d'altres, reprendran els seus personatges gairebé vint anys després de l'estrena de la sèrie.