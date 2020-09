Errejón critica els seus antics companys des d''El Mundo'

En política no és només què dius sinó on i com. Els polítics acostumen a modular el seu discurs en funció del mitjà i l'audiència i, si els seus assessors fan les coses bé, reparteixen els titulars de manera estratègica. Un de més radical aquí, un de més moderat allà, etc. Per això sorprèn que l'antic soci de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, hagi triat les pàgines d' El Mundo per llançar dards contra els seus excompanys i també contra el govern al qual, per cert, ell va donar suport en la investidura.

Segurament, una part del mèrit de l'entrevista és de la periodista, Lucía Méndez, que manté un prestigi superior al del seu mitjà, i que justament per això l'exdirector del diari David Jiménez es refereix a ella com "la Digna" en el seu imprescindible llibre El director. Méndez aconsegueix crear aquell clima de complicitat que fa que l'entrevistat es deixi anar, i així Errejón es llança a l'atac: "Unides Podem no és el projecte que vam fundar. El projecte polític que va aconseguir el 21% del vot sense demanar credencials ideològiques als votants va mutar en una altra cosa". Recordem que Errejón era l'ideòleg del populisme, fins i tot peronisme, que es basava en demanar el vot "dels de baix contra els de dalt", i superar així l'eix esquerra-dreta.

Tampoc estalvia crítiques al govern. "El balanç no dona per afirmar que aquest és el govern més progressista de la història", dispara. "Hi ha bones intencions que no s'han concretat"; "La gent de baix no té menys por al dia a dia"; "El virus ha engrandit les diferències socials"; "El govern no pot acontentar-se amb jugar una partida de ping pong amb Vox. Això no omple les neveres", i així tota l'estona. Qui diria fa uns anys que quan Pablo Iglesias estigués al govern el seu crític principal seria Errejón?