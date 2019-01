Escolta les notícies més importants del dia

1. Uns Gaudí molt repartits. La pel·lícula 'Entre dos aguas' s’ha endut 7 premis, entre els quals el de millor direcció (Isaki Lacuesta), millor protagonista masculí (Israel Gómez) i millor pel·lícula en llengua no catalana. El Gaudí a la millor pel·lícula ha sigut per a 'Les distàncies'. 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, ha guanyat quatre premis, entre els quals el de millor protagonista femenina per a Lola Dueñas.

2. No us perdeu les cròniques de Xavi Serra “Lacuesta triomfa ens uns Gaudí amb accent andalús” i de Toni Vall, que va veure bon rotllo entre el ministre espanyol de Cultura, José Guirao, i la consellera Laura Borràs. Isona Passola va acabar així el seu discurs: "Tinc mal al cor. Cada any teníem una gent asseguda aquí amb les autoritats i no hi són. Són a l’exili o a la presó. M’agradaria que tornessin a casa, la veritat. Visca la llibertat d’expressió i visca el cinema català!"

3. L’ARA entrevista Toni Morral, des d’ahir secretari general de la Crida, l'associació impulsada per Puigdemont i que té Jordi Sànchez de president, que aquest cap de setmana ha celebrat el seu congrés fundacional. Toni Morral insisteix que neixen com una associació que es pot convertir en partit, però no de moment.

4. Ernest Maragall rebutja la llista unitària a Barcelona. Com que al congrés de la Crida hi va haver molt pressió perquè l’acceptés, el candidat d’Esquerra Republicana va contestar que és obvi que no és la seva feina “solucionar el problema d’unitat no resolt en el camp del centredreta català”.

5. Veneçuela: Maduro resisteix i rebutja l’ultimàtum de la Unió Europea de reconèixer Guaidó si Maduro no convoca eleccions en el termini d’una setmana.

6. Potser mai n’heu fet servir cap, però sapigueu que ahir el Banc d’Espanya va deixar d’emetre bitllets de 500 euros. Els que encara corren són legals i continuaran circulant. Per què no n’emeten més? Espanya tenia el 30% de tots els bitllets de 500 euros.

7. El Barça guanya al Girona per 0-2 a Montilivi amb gols de Semedo i Messi, en un partit que els blaugrana no van controlar gaire i en què el Girona es va queixar de l’expulsió de Bernardo. Un mal Espanyol torna a perdre, ara contra el Madrid, per 2-4 a Cornellà-El Prat. El Girona és 14è. I l’Espanyol, 5è.