Les claus del dia, per Antoni Bassas (31/01/2019)

1. El dia ha començat sense que sapiguem quin dia s'iniciarà el judici, i això que els presos polítics ja seran traslladats demà a Madrid. La data més probable és dimarts que ve. El Suprem argumenta que la causa té 1.835 pàgines i que han de decidir entre un gran nombre de proves i testimonis proposats per les parts.

2. El Parlament Europeu reconeixerà avui Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela, però, de moment, Maduro continua al càrrec.

3. El Govern crea un protocol per castigar conductes masclistes no recollides en el Codi Penal. Els Mossos i les policies locals podran multar amb entre mil i deu mil euros la persona que, per exemple, li toqui el cul a algú en un autobús, un bar o una discoteca.

4. El conseller delegat del Mobile, Johan Hoffman, avisa que tenia dues alternatives fora d’Espanya per e mportar-se el Congrés de Barcelona a causa de la situació política. Per contracte, el Mobile, que començarà d’aquí un mes, s’ha d’estar a Barcelona fins al 2023.

5. Marta Orriols va guanyar ahir el segon premi Òmnium a la millor novel·la de l’any, dotat amb 20.000 euros, per l’obra 'Aprendre a parlar amb les plantes'.

6. El Barça guanya per 6 a 1 el Sevilla i ja és a les semifinals de la Copa. Dirigits per ell, que va dir dilluns que la gent anés al Camp i amb el porter suplent aturant un penal, aquest Barça demostra que quan no es dosifica, a més a més de competitiu, és tan divertit i apassionant que firma nits històriques. L’Espanyol va caure eliminat a la pròrroga al camp del Betis, per 3 a 1. Avui, a dos quarts de deu, a Montilivi, Girona-Madrid.