'Españoles, Franco… ha vuelto'

Fa uns dies l'editorial d''El País' ens recordava –se suposa que irònicament– que "'Franco ha muerto'". Titulaven així un text en què rebutjaven les acusacions que plouen d'arreu de la pèrfida i envejosa Europa on es denuncia que l'Estat manté tics feixistes.

Doncs bé, en les meves últimes 24 hores de pareumaquinista he vist: 1) Una portada de 'La Razón' amb l'arquebisbe Cañizares dient que "no es pot ser independentista i bon catòlic". El qui mai no va condemnar els crims del franquisme i el seu cabdill 'por la gracia de Dios', administra una hòstia ben sucada amb doctrina nacionalcatòlica. 2) Un titular al 'Món.cat' que diu: "El 155 vigila els mòbils i els mails dels treballadors públics". M'encanta l'olor de depuració al matí! 3) Un retall antic, que corre per les xarxes, amb signants d'un manifest en què es demana l'alliberament del nazi Rudolf Hess. Algú hi ha subratllat el nom de Manuel Fraga, cofundador del partit del govern a Madrid. Jo em fixo també en el de Manuel Jiménez de Parga. Guaita tu, es diu igual que qui va ser president del Tribunal Constitucional entre el 2001 i el 2004. Demòcrates de tota la vida. 4) Un tuit de fa quatre anys de la sempre creativa Policia Nacional, que deia: "«Tant de bo es morin! (O una bomba)» és una mesquinesa, una idiotesa, però 'no és delicte'. Per què no els ignores i bloqueges? Et cabrejaràs menys". Contrasta aquesta apel·lació al bon rotllo amb el titular que guardo de fa uns dies: "Detenen un home a Màlaga per riure's de la mort d'un policia nacional a Las Palmas". I el ministre de l'Interior ha dit, aquesta mateixa setmana, que no quedaran impunes les mofes a les xarxes socials per la mort del fiscal Maza.

Que Franco ha mort, dius? T'ho diré cantant, com feien els de 'Polònia': 'No estava muerto, que estaba de parranda'.