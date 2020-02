L''Està passant' respon a la denúncia de la Fiscalia convertint els presentadors en gossos

Toni Soler i Jair Domínguez es van convertir, durant alguns segons, en Toby Soler i Jair Gosmínguez al començament de l' Està passant (transformat, al seu torn, en Està bordant) d'aquest dimecres. És la resposta del programa a la denúncia de la Fiscalia de Barcelona contra Soler, Domínguez i Magí Garcia pel gag emès el 16 d'octubre al mateix programa, en què van comparar els Mossos d'Esquadra amb gossos.

BUP BUP BUP! BUP BUP BUP BUUPPPPP BUP BUP BUP 🐶🐶🐶 #EstàPassantTV3

▶️ https://t.co/meKgWRXbtx pic.twitter.com/puoPuFrykd — Està passant (@estapassanttv3) February 5, 2020

L'emissió d'aquest dimecres comença amb dos gossos asseguts a la taula del plató, als llocs que habitualment ocupen Soler i Domínguez. "Avui ens hem de posar seriosos, que sembla que ens han denunciat", diu un d'ells, amb la veu del presentador. "Ha sigut la Fiscalia, per haver comparat la policia amb gossos. Doncs mira, ja no ho farem més: jo no vull anar a la presó, necessito sortir al carrer tres cops al dia", afegeix. L'altre gos, amb la veu de Domínguez, li respon: "Ho tenim difícil, la Fiscalia és un os dur de rosegar". I Soler remata: "A més, per a nosaltres, un any de presó són set anys de persona!"

La imatge enllaçava, després, amb Toni Soler al camerino despertant-se d'un malson, al costat de Magí Garcia: "Érem gossos, i llavors la Fiscalia ens denunciava per allò que vam dir de la policia". "És que això ha passat", li respon Garcia, i Soler li pregunta: "Som gossos?" "No, tant de bo fóssim gossos –li diu Garcia–. La Fiscalia no denunciaria mai un gos!" A partir d'aquí, el programa tornava a la normalitat.

Soler i Domínguez (llavors ja en persona) explicaven que s'havien assabentat del cas per la premsa. "A nosaltres encara no ens ho ha dit ningú", va assegurar Soler. Després d'ironitzar que qui hauria d'anar a la presó era Magí Garcia (com a "autor material" de l'acudit), els dos presentadors van assegurar que Dolores Delgado, l'actual fiscal general de l'Estat, era la seva "ministra preferida" quan ocupava la cartera de Justícia, en l'anterior govern espanyol. "Fins i tot a les gravacions del Villarejo tenia una veu preciosa", assegurava Soler, en referència als àudios filtrats el 2018 en què se la sentia parlant amb l'excomissari i amb l'exjutge Baltasar Garzón i explicant, entre altres coses, que havia vist jutges i fiscals acompanyats de noies menors durant un viatge a Colòmbia. " Esto nos lo afinas, ¿no?", va concloure Soler.

Avui som notícia perquè segons explica Efe, ens ha denunciat la Fiscalia per l’acudit que es va fer en aquest programa sobre els Mossos d’Esquadra.



PD: Dolores Delgado t'estimem! 💕 💞 💓 #EstàPassantTV3

▶️ https://t.co/meKgWRXbtx pic.twitter.com/pO843yKjNe — Està passant (@estapassanttv3) February 5, 2020

Tercera denúncia

La denúncia que la Fiscalia ha presentat aquesta setmana contra els presentadors del programa (i que demana que es consideri responsable civil subsidiària la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) és la tercera que es formalitza arran del polèmic gag emès a l'octubre. Abans ja l'havien portat a la justícia els sindicats dels Mossos i el de funcionaris CSIF. En tots dos casos es considerava que els responsables del programa havien incorregut en un delicte d'odi i injúries a funcionaris públics amb publicitat. Però, segons la Fiscalia, es tractaria d'un delicte d'injúries greus contra els cossos i forces de seguretat.

A l'acudit en qüestió [que es pot veure a partir del minut 34 del vídeo], emès dos dies després que es fes pública la sentència del Procés i que esclatessin aldarulls en uns quants llocs de Catalunya, que van derivar en fortes càrregues policials, Magí Garcia va mostrar la imatge d'un buldog amb gorra de policia i una altra en què el gos portava un casc antiavalots i una pistola de foam, i va advertir: " Tu creus que aquest gos hi és per protegir-te, però potser et borda, et mossega o, encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma".

L'equívoc entre mossos i gossos es va mantenir durant tota la secció, amb comentaris com: "I qui li torna l'ull a un nano de 22 anys? E ls putos gossos aquests de merda?" Més endavant, Garcia va mostrar una imatge del conseller d'Interior, Miquel Buch, i va afegir: "Perquè la culpa no és seva, realment. La culpa de qui és? Dels amos". "No sé si s'ha entès la metàfora", va dir el col·laborador per tancar el gag.

En @soler_toni té un missatge en referència a la denúncia que alguns sindicats dels mossos d’esquadra han presentat contra #EstàPassantTV3



▶️ https://t.co/OnITPfjn3u pic.twitter.com/73HLevD3Va — Està passant (@estapassanttv3) October 24, 2019

Arran de les primeres denúncies, Toni Soler va fer referència a la polèmica durant una altra edició del programa, la setmana següent. El presentador va argumentar que el gag era "un con tingut humorístic" i que s'havia de "tractar com a tal i no fora de context". "A més, defensarem aquí i on calgui, si cal davant el jutge, la nostra llibertat d'expressió", va assegurar, i va demanar disculpes "molt sincerament" als agents dels Mossos d'Esquadra que s'haguessin sentit ofesos. Amb tot, Soler va recordar que aquells dies hi havia "molta gent a Catalunya" que no estava "només ofesa", sinó també "ferida, maltractada, hospitalitzada o detinguda en circumstàncies estranyes pels cossos policials" i que també "esperaven disculpes". "Que cadascú faci el que cregui que hagi de fer", va concloure.