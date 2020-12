L'equip de l''Està passant' assegura davant del jutge que el gag dels Mossos i el gossos no pretenia ofendre

Toni Soler, director i presentador de l' Està passant de TV3, va declarar ahir divendres davant del jutge pel gag en què el programa satíric va comparar els Mossos amb gossos. En la seva declaració, Soler va argumentar que no tenien intenció de lesionar la dignitat de cap col·lectiu, ja que es tracta d'un programa diari i d'actualitat que es mou en una línia en què de vegades, va esgrimir, és fàcil que el to pugui ser "més o menys ofensiu", segons van informar fonts judicials a Efe.

Soler va comparèixer ahir divendres com a investigat davant el titular de jutjat d'instrucció número 7 de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), al costat de dos dels seus col·laboradors, Jair Domínguez i Magí Garcia, acusats d'un delicte contra les institucions de l'Estat, en la modalitat d'injúries greus als cossos i forces de seguretat.

El jutge va imputar Soler i els seus dos col·laboradors per emetre en el seu programa d'humor, el 16 d'octubre de l'any passat, en la setmana dels disturbis després de la condemna a la cúpula del Procés, un gag en què comparaven els Mossos d'Esquadra amb gossos, aprofitant la similitud fonètica en català entre mossos i gossos.

Els sindicats de mossos denuncien l''Està passant' per un gag en què es compara la policia amb gossos

Segons les fonts, Soler, que només va respondre a la seva defensa, va al·legar davant del jutge que en el programa següent a l'emissió del gag, com a director i responsable de tot el que es diu a l' Està passant, va admetre que el to havia sigut inadequat i que la seva intenció no era ofendre, i així va reconèixer que s'havien equivocat.

En la mateixa línia que Soler, els col·laboradors del programa Magí Garcia i Jair Domínguez van emmarcar el gag en l'àmbit de la llibertat d'expressió, per retratar l'actualitat des d'un punt de vista satíric, i van al·legar que en cap moment van voler lesionar la dignitat de cap col·lectiu, i menys dels Mossos d'Esquadra, sabent que treballen per a una televisió pública.