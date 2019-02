L''Està passant' se suma a la vaga i no s'emetrà avui

Durant el dia d'avui la programació de TV3 està sent alterada amb motiu de la convocatòria de vaga. L'informatiu satíric 'Està passant' no s'emetrà, segons ha anunciat el seu presentador Toni Soler, que ha comunicat a través de Twitter que tant ell com l'equip del programa se sumaven a la convocatòria de vaga.

Demà l'equip de @estapassanttv3 i jo mateix estarem de vaga. Tot el dia. #VagaGeneral21F. — TONI SOLER (@soler_toni) 20 de febrer de 2019

Tampoc s'emetran ni 'Polònia' ni 'La nit dels Òscars', programats per la franja de 'prime time' dels dijous. Segons ha comunicat TV3, les dues emissions que s'havien de veure avui s'emetran demà divendres. El programa de sàtira política s'emetrà a les 21.55 hores, mentre que el programa d'Òscar Dalmau i Òscar Andreu es podrà veure a partir de les 22.35 hores.