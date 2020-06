L''Està passant' tornarà a plató a partir de dilluns

Després de més de dos mesos fent-se confinat, l' Està passant torna a plató. Ho farà a partir de dilluns, tal com ha explicat avui Toni Soler durant el programa. L'equip de TV3 i del programa encara estan analitzant en quines condicions torna l'espai d'humor i, entre altres coses, s'està pendent de saber quanta gent hi podrà haver al mateix temps al plató. A part de tornar a plató, el programa recuperarà el seu horari habitual i tornarà a emetre's a partir de les 20.15 hores (durant el confinament ha començat a les 20.30 hores i la seva durada ha sigut de mitja hora).

Des que va saltar l'alarma sanitària, l'informatiu satíric s'ha continuat emetent amb l'equip, els col·laboradors i els presentadors confinats, que han treballat amb sistemes de videotrucades i han editat el programa des de casa. Des d'aquesta setmana, però, el programa ha canviat d'escenari i Toni Soler, Jair Domínguez i molts col·laboradors s'han retrobat per fer l' Està passant des de la productora, Minoria Absoluta. L'últim pas perquè el programa entri en la "nova normalitat" és el retorn al plató. A l'inici del confinament, Paulí Subirà, c ap de realitzadors de TV3, va explicar que una de les prioritats de TV3 davant la crisi sanitària era poder seguir emetent els programes que la televisió pública considerava "essencials", entre els quals hi havia l' Està passant.