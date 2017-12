260x366 Portada ABC, 7 de desembre del 2017 Portada ABC, 7 de desembre del 2017

Està vostè abandonant la reforma constitucional. Gràcies per la seva visita! Així, fugaç i gens memorable –com el poblet a peu de carretera nacional on ningú no s'atura si no és per comprar-hi patates Matutano– ha estat el debat sobre la reforma constitucional a les portades. Un trajecte de pocs segons, però suficients per copsar la complexitat de l'assumpte: NO. I mira que hi ha capçaleres que intenten mantenir viva la il·lusió que un canvi de la llei suprema és possible. Quan 'El País' titula "La divisió i la passivitat bloquegen la reforma" s'acull al to planyívol i a les llàgrimes de cocodril. Suposo que es tracta d'alimentar la idea que dins del corral constitucional Catalunya pot ser feliç –i seguir ponent– si pinten de nou i envernissen les mateixes gàbies.

Els altres ni es prenen la molèstia de defensar l'existència dels unicorns. "Només Sánchez creu que es pugui reformar ara la Constitució". Que és com dir: calli, insensat sense escrúpols! L''Abc' és el més clar de tots plegats: "Reformar-la, no liquidar-la". O sigui, res d'acontentar les aspiracions catalanes. 'La Razón' hi dedica un mòdul minúscul: "Sense pressa per reformar la Constitució". Circulin, circulin!

Tot i que cadascú en fa un plantejament diferent, hi ha una cosa que agermana els quatre titulars: no esmenten Catalunya (tot i que del que es tracta, al final, és de veure què diantres es fa amb Catalunya). Però no ho expliciten i, en aquesta elisió, hi ha l'admissió de culpa: no hi ha solució possible dins d'Espanya.

Gràcies per la seva visita: esperem que torni aviat!

Àlbum de titulars

"Josep Rull, sobre la seva vida a la presó: 'El menjar era molt flatulent'". ('El País', a portada, agafant el rave flatulent per les fulles).