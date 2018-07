Estranya equidistància amb els feixistes

El somni de l'equidistància produeix monstres. O, com a mínim, deformacions informatives prou doloroses de mirar. Aquesta setmana l'usuari de Twitter @maneldhorta detallava un exemple d'aquest tipus d'operació (des)informativa. La setmana ha estat marcada –oh, sorpresa– per una nova tanda d'atacs feixistes. Això tira per terra el relat del sobiranisme violent perquè, al final, els conspicus nassos trencats que s'entesten a aparèixer a les notícies són els independentistes: pobres nois de les creus gamades, tan simpàtics que són. Per neutralitzar aquest efecte, determinats mitjans ho enquadren en una retòrica d'uns contra d'altres. És el que feia 'El Periódico', que parlava d'un presumpte grup de joves dit Acció Antifeixista dels Països Catalans. Però @maneldhorta explica que, en realitat, el grup no existeix.

Avui @elperiodico s'inventa un presumpte grup de joves organitzat que es diu "Acció Antifeixista dels Països Catalans". Perquè dic que s'ho inventa? Obro fil 👇 — maneldhorta (@maneldhorta) 25 de juliol de 2018

Resulta que ell va fer el cartell de l'esquerra independentista que convocava a la concentració de repulsa pels atacs feixistes. I, per il·lustrar-ho, va posar "antifeixisme" a Google Images i va agafar el primer dibuix que va sortir. Allà, efectivament, s'hi llegeixen les paraules "Acció Antifeixista dels Països Catalans", però són un lema, no pas cap grup organitzat i molt menys els convocants de la manifestació. El que sí que existeix –amb les passivitats preceptives i els silencis còmplices– és el grup Democracia Nacional, amb qui probablement ni vostè ni jo voldríem compartir un cafè, o la ciutat.

Per cert, el diari citava la Guàrdia Urbana com a font. No és excusa: caldria haver contrastat. Segur que al diari hi ha periodistes prou coneixedors d'aquests moviments com per saber que no existia el grupuscle en qüestió. La tolerància amb el neofeixisme en nom de la unitat d'Espanya és un afer preocupant. Els mitjans no haurien de contribuir a la seva legitimació igualant dues posicions extremes que no tenen res a veure. Només cal veure el saldo de víctimes.