Europa FM tanca ‘Ponte a prueba’, l’hereu de ‘Prohibit als pares’

Europa FM ha anunciat aquest divendres per sorpresa el final definitiu, després de 12 anys, de 'Ponte a prueba', que s’havia emès per últim cop dijous i, per tant, no s’ha pogut acomiadar dels oients. L’espai, guanyador de l’Ondas al millor programa de ràdio el 2007, era l’hereu directe de 'Prohibit als pares', emès a Ràdio Flaixbac del 2003 al 2006, quan va fer el salt a l’emissora d’Atresmedia i va començar a emetre’s per tot l’Estat amb un nou títol que mantenia les inicials PAP.

Conduït inicialment per Josep Lobató, Oriol Sàbat i Agnès Tejada (coneguda com la Venus), era un programa nocturn orientat als joves en què els oients plantejaven dubtes sobre amor, amistat i sexe, amb un to desenfadat i provocador. A partir del 2007 l’equip es va anar renovant, i actualment el formaven Pablo Guerola, Mar Montoro i Sara Gil. Amb la cancel·lació de l’espai, Europa FM “inicia l’evolució de la seva graella per acomodar-la a les demandes dels nous oients de la ràdio musical”.