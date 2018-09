El Parlament Europeu aprova la llei de drets d'autor en l'àmbit digital

El Parlament Europeu ha aprovat avui la nova directiva sobre drets d'autor, que fa èmfasi en l'àmbit digital i que inclou els filtres de contingut i un cànon d'extensió europea com a mesures per lluitar contra la vulneració del 'copyright'. La llei s'ha aprovat per 438 vots a favor, 226 en contra i 39 abstencions.

Els eurodiputats han votat la nova legislació després que al juliol el Parlament Europeu va bloquejar la reforma de la directiva de drets d'autor que obligava empreses com Google i Facebook a verificar si els continguts que els usuaris compartien complien les normes de 'copyright'. Arran de la pressió dels consumidors i les grans plataformes, els parlamentaris es van donar un període de dos mesos per introduir esmenes a la legislació i tornar-la a votar.

Una de les esmenes que s'hi han introduït fa referència a la implantació de filtres de continguts, una norma que no hauran de complir les aplis i eines més petites. En canvi, les plataformes més grans hauran de controlar que els usuaris no infringeixin les normes de drets d'autor, motiu pel qual s'haurà de realitzar un monitoratge massiu i es podrà fer ús dels filtres de continguts. Els contraris a aquesta proposta argumenten que la introducció d'aquests filtres posa en risc la llibertat d'expressió a la xarxa i fa que internet sigui menys obert. L'article 13 de la normativa europea estableix que "els proveïdors de serveis d'intercanvi de continguts en línia" hauran d'adoptar "mesures adequades i proporcionades" per garantir "el correcte funcionament dels acords" amb els titulars dels drets d'autor per l'ús de les seves obres.

En aquest àmbit, els eurodiputats han tombat 'la llibertat de panorama', una exempció a la propietat intel·lectual que afecta els edificis i monuments que són a l'espai públic. Amb el rebuig a aplicar aquesta excepció s'obre la porta a la possibilitat que es puguin exigir pagaments per drets d'autor per compartir fotografies o dibuixos d'aquests elements públics.

L'altra mesura polèmica que inclou la llei és la imposició d'un cànon europeu semblant a l'AEDE o la taxa Google posada en pràctica a Espanya i el Regne Unit. Aquesta norma consisteix en el pagament d'un cànon per poder enllaçar continguts protegits per drets de propietat intel·lectual. Arran de la seva aplicació a Espanya, quan va entrar en vigor la llei de la propietat intel·lectual, Google News va anunciar que es negava a pagar pels enllaços i va deixar de ser disponible per als usuaris espanyols. Segons l'article 11 de la directiva, els editors de premsa tindran dret a reclamar compensacions per compartir els seus articles o fragments a plataformes digitals com Facebook i Twitter. Els afectats podran reivindicar aquest dret durant un període de 20 anys.

Després de l'aprovació, la nova llei s'haurà de debatre en comissió parlamentària per obrir una negociació interinstitucional amb el Consell de la UE i la Comissió Europea.