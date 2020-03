Eurovisió prepara un festival simbòlic online per al 16 de maig

El coronavirus ha obligat a cancel·lar l'edició d'aquest any d'Eurovisió, però la Unió Europea de Radiodifusió es resisteix a no deixar petjada musical aquest any. L'organització ha explicat que prepara un festival simbòlic, no competitiu i online, que portarà per títol Eurovision: Europe shine a light. Aquesta alternativa s'emetrà el 16 de maig, el mateix dia que s'havia de celebrar el festival de la cançó a la ciutat holandesa de Rotterdam.

El nou format, que tampoc tindrà premi, intentarà reunir digitalment els cantants que havien de participar en el festival d'aquest any amb dos únics objectius, diu l'organització: gaudir de la música i celebrar els valors del festival. A més de les cançons que havien de participar-hi aquest any, també sonaran alguns dels èxits més coneguts de la història d'Eurovisió. Els presentadors d'aquest festival simbòlic, que es podrà veure al canal oficial d'Eurovisió a YouTube i durarà dues hores, seran els mateixos que havien d'encarregar-se de conduir la final de Rotterdam: Chantal Janzen, Edsilia Rombley i Jan Smit.