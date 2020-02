Évole aireja les presons en el seu nou programa de La Sexta

Després de cedir el testimoni del programa Salvados al reporter Gonzo, Jordi Évole estrena avui el seu nou projecte televisiu, també a La Sexta i en el mateix forat de graella que és casa seva des de fa més d’una dècada: els diumenges a la nit (21.15 h). Lo de Évole valora ja des del títol el capital acumulat pel periodista i també suggereix una fórmula difícil de classificar, més enllà del fort component d’autoria. Fonamentalment, es vol que cada temporada sigui l’exploració d’un mateix tema, a partir de múltiples històries. Per a aquests primers deu episodis, el fil conductor és la presó.

“Durant molts anys, a Salvados, havíem assenyalat les males praxis de la vida política i econòmica”, explica en conversa telefònica Évole. “Alguns casos han comportat penes de presó. I volíem veure com era la vida d’aquests protagonistes, que encara estan complint condemna o ja l’han complert”. Però el programa també poua històries de persones anònimes. “Un dels programes que més ens ha agradat de fer és el que hem dedicat als delictes de trànsit. Perquè evidencia que tots estem a prop de la presó, sense ser-ne conscients. Una sola mala decisió els ha portat fins aquí, i això sempre impressiona”, explica el periodista.

La sèrie ha estat un infern de producció, perquè aconseguir els permisos ha estat complicat. Queden lluny aquells temps amb Juan Antonio Belloch com a ministre de Justícia, que va facilitar en nom de la transparència l’entrada de càmeres a la presó. Aquell oberturisme va facilitar que Jesús Quintero rodés el seu mític Cuerda de presos, que Évole homenatja explícitament anant a buscar el carismàtic periodista andalús. Tot i les complicacions, hi ha hagut també “satisfaccions”. Com la de poder haver entrevistat Oriol Junqueras per primer cop amb càmeres des que va entrar a la presó, en una conversa tant íntima com política. “L’administració catalana ha sigut més oberturista i hem pogut fer coses que a les presons de la resta de l’Estat no hem pogut fer”, explica Évole.

A banda de Junqueras, també s’ha entrevistat l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que va ser absolt després de gairebé dos anys en presó preventiva, i Francisco Granados, antiga mà dreta d’Esperanza Aguirre i exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, que va estar en presó preventiva per haver estat implicat en el cas Púnica i que podria tornar-hi, ja que està a l’espera d’un altre judici.

Més enllà de presentar aquestes històries, hi ha una intenció editorial rere la tria de temes i casos. “Volíem mostrar com arriba a marcar aquesta experiència. I com estem frivolitzant amb demandes de compliment íntegre. La presó és duríssima i sento que vivim en una època castigadora, sense compassió, que no mira els presos com a persones”, diu el reporter. En aquest sentit, i a parer seu, “el programa neda contra corrent perquè defensa valors que no estan gaire de moda”.

Quan se li va preguntar sobre la fina frontera entre comprendre el criminal i les seves circumstàncies i acabar justificant-lo, el responsable del programa creu que els reportatges no es presten a confusió. “Mostrem com hi ha molta gent que porta una culpa a dins molt bèstia. El seu testimoni, sovint, no busca la compassió. Es foten molta canya”. Un altre debat recurrent a l’entorn de la presó és la seva presumpta utilitat reinseridora: “No en sabria dir el percentatge, però crec que són molt pocs els casos de rehabilitació. La meva sensació és que hi ha una part important que són carn de canó, persones que semblen condemnades ja d’entrada a passar per aquí”.

Des del punt de vista formal, una característica del programa serà el trencament de la quarta paret. A banda de veure les entrevistes, Lo de Évole mostrarà la cuina d’aquests reportatges i els moments de gestió de les trobades o de preparació de les converses. El fet de dur l’espectador entre bastidors “permet conèixer millor tant el presentador com els convidats”, segons explica la cadena.

‘Salvados’, mitja temporada pendent

Lo de Évole arriba a La Sexta després d’un primer tast de sis episodis de Salvados que -tot i que segueix sota el paraigua de la seva productora- ha comptat amb un nou presentador. Gonzo ha aconseguit superar la mitjana de la cadena, però se li ha resistit la barrera del 10% que Évole superava amb relativa facilitat. “No em preocupa -explica a l’ARA-. Perquè el que importa és que Gonzo ha sabut fer-se seu el programa i obrir-se un espai. S’han fet programes interessantíssims. I tots sabem que cada cop és més complicat aconseguir quotes de pantalla altes, amb tanta fragmentació”. El programa té contractats sis episodis més que, previsiblement, arribaran després de Lo de Évole.