Évole prepara un programa sobre la relació Catalunya-Espanya

Jordi Évole prepara un nou programa de televisió per al grup Atresmedia que tindrà com a idea de fons la voluntat de destensar les relacions entre Catalunya i Espanya. Segons avançava dimarts el diari El Mundo, el periodista, a través de la seva empresa, Producciones del Barrio, treballa en un nou format (que té com a títol provisional Bienvenidos al norte, bienvenidos al sur) que convidarà set àvies andaluses a visitar Catalunya i set àvies catalanes a fer el trajecte invers, i farà un retrat de les respectives famílies.

Una de les dones que participaran en el programa és Eugenia Parejo, que l’any 2014 va rebre a casa seva el president d’ERC, Oriol Junqueras, en una de les edicions més vistes de la història de Salvados, el programa que Évole condueix a La Sexta. Aquest nou format, però, no tindrà presentador, i per tant el periodista no hi apareixerà. De moment, Atresmedia no ha decidit si el programa s’emetrà també a La Sexta o bé a Antena 3.