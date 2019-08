260x366 Ewan McGregor reprendrà el personatge d'Obi-Wan Kenobi per a una sèrie de Disney+ / Nicolas Genin Ewan McGregor reprendrà el personatge d'Obi-Wan Kenobi per a una sèrie de Disney+ / Nicolas Genin

De cara al seu llançament el pròxim 12 de novembre, Disney+ està anunciant una allau de projectes, alguns dels quals vinculats a la franquícia de 'Star Wars', un dels seus valors segurs. La plataforma va sorprendre ahir confirmant que Ewan McGregor reprendrà el personatge d'Obi-Wan Kenobi per a una sèrie que es començarà a rodar l'any vinent. L'actor escocès va interpretat el jedi en tres de les pel·lícules de la saga galàctica de George Lucas, 'L'amenaça fantasma' (1999), 'L'atac dels clons' (2002) i 'La venjança dels Sith' (2005).

La sèrie centrada en Obi-Wan Kenobi serà la tercera ficció de Disney+ basada en l'univers de 'Star Wars'. La primera a estrenar-se serà 'The mandalorian', el drama galàctic amb què Disney posarà en marxa la seva plataforma per 'streaming'. Creada per Jon Favreau, responsable d''Iron Man' i 'Iron Man 2', i protagonitzada per Pedro Pascal ('Narcos'), explica la història d'un misteriós caçarecompenses. La segona producció en marxa està protagonitzada pel personatge de Cassian Andor, interpretat per Diego Luna a la pel·lícula 'Rogue One'. L'actor mexicà tornarà a donar vida al capità de l'Aliança per Restaurar la República.

La nova sèrie de'Star Wars' se suma a la bateria d'anuncis que va fer ahir Disney en referència als continguts de la seva plataforma, com una continuació de la sèrie infantil 'Lizzie McGuire' amb la protagonista original, Hilary Duff, o una adaptació del còmic 'Ms. Marvel'.