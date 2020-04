Facua assenyala que la suspensió del futbol hauria de comportar devolucions en la televisió de pagament

El portaveu de Facua - Consumidors en Acció, Rubén Sánchez, ha advertit aquest dilluns als usuaris de les plataformes televisives que haurien de poder reclamar part de les seves quotes a causa de la suspensió de diversos esdeveniments esportius, singularment partits de futbol. Sánchez ha indicat, en declaracions a Efe, que "si un paquet de televisió tenia un preu més alt pel fet d'incloure partits de futbol, l'usuari podria reclamar la devolució de la diferència", si bé abans "caldria comparar aquest paquet amb un altre que tingui els mateixos canals amb l'excepció del futbol".

El vicepresident de Facua estima que "en aquesta situació serien aplicables els articles 1.256 i 1.258 del Codi Civil". A més, considera la situació "un supòsit previst en el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris", del reial decret legislatiu 1/2007. Per a Sánchez, "es tractaria de reclamar la devolució de diners pel cobrament de serveis no prestats" en el cas que els esdeveniments específics cobrats en els paquets de continguts no es disputin.