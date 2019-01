El 'FAQS' lidera en 'share' però no en espectadors en el debut de Cristina Puig

Cristina Puig va debutar aquest dissabte com a presentadora del 'Preguntes freqüents' de TV3 amb 309.000 espectadors i un 16,8% de quota de pantalla. Són uns registres que se situen per sota de la mitjana del programa aquesta temporada (que és de 336.000 seguidors i un 19,4% de quota), tot i que de les setze entregues que va conduir Laura Rosel des del setembre fins a finals d'any, cinc s'havien quedat amb xifres més baixes.

Ara bé, l'espai de debat de la televisió pública, acostumat a liderar cada dissabte a la nit, en aquesta ocasió es va veure superat, per poc, per la pel·lícula d'Antena 3 'Siempre a mi lado', que a la mateixa hora va arribar fins als 321.000 seguidors de mitjana. Això sí, el film es va quedar amb un 'share' inferior (13,7%) i en cap moment no es va situar per davant del 'FAQS'. Aquesta paradoxa s'explica pel fet que el programa de TV3 és més llarg (es va acomiadar gairebé a les 2 h, i en canvi la pel·lícula es va acabar a la mitjanit), i per tant la seva mitjana d'espectadors es veu perjudicada pel descens en el nombre de persones que continuen mirant la televisió fins a la matinada.