FX estudia rodar una quarta temporada de ‘Fargo’

John Landgraf, president de FX, ha avançat que la sèrie Fargo, una antologia basada en el film homònim dels germans Coen, podria comptar amb una quarta temporada el 2019, tal com recollien ahir diversos mitjans i agències. El directiu no donava gaires detalls més i es va limitar a explicar que ara per ara només hi ha “una idea” en l’aire.

El CEO de la cadena per cable es va limitar a comentar que Noah Hawley, artífex de la ficció, tenia una trama al cap que els havia “encantat enormement”. A causa de l’atapeïda agenda del guionista, que compta també amb la segona temporada de Legion a FX i amb el desenvolupament d’una pel·lícula sobre Doctor Doom, Landgraf va afirmar que aquest nou lliurament no arribarà, com a mínim, fins a l’any 2019.

Fargo no ha tingut mai un ritme d’estrenes estable. La primer temporada es va estrenar l’abril del 2014; la segona, l’octubre del 2015, i la tercera, l’abril del 2017. La distància entre l’estrena de la tercera i la quarta serà d’almenys dos anys.