Facebook, a la caça dels drets esportius

Facebook continua expandint els tentacles de la xarxa social. En paral·lel al llançament de la seva televisió per 'streaming', Facebook Watch, la companyia de Mark Zuckerberg està immersa en una cursa per la compra de drets de retransmissió d’esports en la qual competeix amb Twitter i Amazon, entre d'altres. Dilluns l’empresa va sumar un nou actiu en adquirir, per 90 milions d’euros, els drets d’emissió per al sud de l’Àsia dels partits de la Lliga per a les pròximes tres temporades. Els usuaris tindran accés gratuït als 380 partits de la Lliga Santander, que arrenca aquest cap de setmana.

Segons l’acord firmat per l’empresa tecnològica i la Lliga, el futbol espanyol es podrà veure en vuit països: l’Índia, l’Afganistan, Bangladesh, Bhutan, el Nepal, les Maldives, Sri Lanka i el Pakistan. Amb aquest moviment, la Lliga referma el seu interès per l'Àsia, que ja va demostrar amb l’obertura d’oficines a l’Índia i la Xina, entre altres països. “Aquest acord marca l’inici d’una nova era en la retransmissió d’esdeveniments esportius perquè aconsegueix que la Lliga i els seus clubs estiguin més a prop que mai dels aficionats”, argumenta l’associació esportiva sobre l’elecció de Facebook com el canal prioritari per fer arribar el futbol espanyol a l'Àsia. “Un dels nostres objectius dels últims dos anys ha sigut oferir continguts al màxim de gent possible; per tant, associar-nos amb plataformes gratuïtes com Facebook, que té 270 milions d’usuaris a l’Índia, és clau per a nosaltres”, ha explicat Alfredo Bermejo, responsable de l’estratègia digital de la Lliga. A banda dels partits, que estaran disponibles a través de la pàgina oficial de Facebook de la Lliga i dels equips, s’oferirà una cobertura des d’un estudi interactiu, anàlisis prèvies i posteriors als partits, avançaments i resums.

El moviment que ha fet Facebook amb la Lliga no és el primer d’aquest tipus que fa en el mercat europeu. De fet, a principis de juliol va anunciar que havia guanyat els drets d’emissió de la Premier League per a Tailàndia, el Vietnam, Cambodja i Laos per tres anys, des del 2019 fins al 2022. Segons 'The Times', Facebook hauria superat les ofertes de Fox Sports i BeIN Sports pagant 225 milions d’euros pels drets. L’anunci de Facebook va arribar un mes després que Amazon comprés els drets d’emissió de 20 partits de la lliga anglesa pel seu servei de 'streaming'. Els clients d'Amazon Prime al Regne Unit tindran accés, sense cost addicional, als partits. Aquesta no és la primera vegada que Amazon aposta pels esports com a contingut preferent: a l’abril va adquirir els drets d'emissió al Regne Unit de l'Open dels EUA per als pròxims cinc anys. Amb un pagament de 45 milions d’euros, li va arrabassar les retransmissions a una cadena de televisió convencional, Eurosport.

Canvi de paradigma

L’estratègia de Facebook i Amazon, les dues companyies més actives en la cerca de drets d'emissió, demostra l’atractiu dels esports per a les plataformes digitals. La carrera per aconseguir els drets televisius es concentra, de moment, en el mercat europeu. Un dels motius és que els drets de les lligues dels esports més populars dels Estats Units estan adjudicats fins al 2021. Tot i així, aquest any Facebook va aconseguir esgarrapar un paquet de drets rellevant: l’emissió en exclusiva i per a tot el món de 25 partits de la lliga de beisbol dels Estats Units (la MLB, per les seves sigles en anglès). Tot i que no es tracta dels partits més destacats –Facebook s’ha quedat amb els que es juguen entre setmana i durant el dia–, és un primer pas per competir amb les cadenes de televisió convencional.

Segons l’analista Daniel Ives, de GBH Insights, Facebook i Amazon es convertiran en el curs del pròxim any o any i mig en els principals actors de la batalla pels drets d’emissió dels esdeveniments esportius. “El 2021 –l’any en què vencen els drets de la lliga de futbol americà, el beisbol i l'hoquei– serà la primera gran oportunitat per a Amazon, Facebook i altres plataformes de 'streaming' per competir contra els canals de televisió tradicionals”, explica. A favor de les plataformes digitals hi juga el seu pressupost: segons el 'Wall Street Journal', Facebook té previst invertir mil milions per any en continguts propis, mentre que Amazon n'hi podria dedicar cinc mil.

“Els esports són una àrea en la qual volem continuar invertint”, assegura Dan Reed, responsable a Facebook dels acords esportius. “A la nostra plataforma tenim tot tipus de fans, d’esports majoritaris però també de minoritaris”, afegia. L’emissió de competicions esportives a través de xarxes socials permet combinar diferents elements en una sola plataforma, com el visionat i el comentaris en temps real. Més enllà de l’experiència social al voltant dels partits, l’emissió de partits a través de les xarxes socials també té avantatges per a les organitzacions esportives i els seus anunciants: conèixer de primera mà el públic a qui dirigeixen la seva publicitat.